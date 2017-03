Segundo dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelados pela imprensa brasileira, a subida, por comparação com o trimestre anterior, é de 1,3%. Em relação ao período homólogo de 2016, o aumento é de 3%.

O IBGE revela que esta maior taxa de desemprego desde 2012, ano do início desta série histórica. No período em análise havia o registo de 13,5 milhões de desempregados, mais 1,4 milhões de pessoas que no trimestre que acabou em novembro de 2016.

Por comparação com os mesmos três meses do ano anterior, havia mais 3,2 milhões de pessoas à procura de trabalho. O IBGE revela ainda um recorde negativo da população empregada.

No trimestre encerrado em fevereiro, estavam 89,3 milhões de pessoas no mercado de trabalho, o menor valor da série histórica. O recuo deu-se tanto em relação ao trimestre terminado em novembro de 2016 (-1%), como no mesmo trimestre do ano passado (-2%).