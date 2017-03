Algumas surpresas do lado do Benfica para o clássico deste sábado com o FC Porto, anunciadas pelo próprio Rui Vitória, técnico encarnado: Grimaldo, Fejsa e Lisandro López estão de regresso às opções; Raúl Jiménez e Jardel ficam de fora.

Grimaldo é a maior novidade: cinco meses depois de ter feito o último jogo de águia ao peito, o lateral-esquerdo volta a estar a postos, ainda que "com alguns condicionalismos", como fez questão de frisar o treinador do Benfica. Aliás, também Fejsa e Lisandro estarão nas mesmas circunstâncias: o médio sérvio não atua há mês e meio, enquanto o central argentino fez o último jogo já há dois meses, na derrota da meia-final da Taça da Liga com o Moreirense.

"Amanhã não teremos mais um ou outro disponível. O Raul Jiménez veio com problemas da seleção e o Jardel também está lesionado. Vão regressar o Fejsa, o Grimaldo e o Lisandro, mas com condicionalismos. O Lindelof e o Eliseu também estão convocados. Amanhã depois vemos quem estará apto para o jogo", afirmou Rui Vitória, realçando porém manter a mesma ambição para o encontro com os dragões, mesmo tendo de enfrentar tantas condicionantes: "Ao longo deste campeonato temos arranjado sempre equipas que têm dado resposta, quem vai para dentro de jogo tem correspondido. Todas os treinadores gostam de ter estabilidade, de ter um onze. Nesta época não temos tido essa possibilidade mas não tira o nosso foco."