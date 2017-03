O Benfica premiou os melhores alunos de uma escola e fez com que se sentassem no balneário do Seixal e treinassem com os jogadores.

A iniciativa é da Fundação Benfica e tem o objetivo de promover a educação para todos. “Todas as crianças têm direito à educação independentemente da cor, crença ou clube”, diz o vídeo.