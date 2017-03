Segundo o Fundo Monetário Internacional, Angola teve um crescimento de 3% em 2015 e estagnou no ano passado. No entanto este ano já deverá recuperar.

De acordo com as previsões do gabinete de estudos do banco Standard Chartered, reveladas pela agência Bloomberg, a expansão da economia africana teve uma revisão em alta de 0,9% e 1,2% no próximo. Assim, o continente deverá crescer cresça 3,1% este ano e 4,1% em 2018.

Os economistas do Standard Chartered prevêm um crescimento mundial de 3,6% em 2017 e de 3,7% no próximo ano. Este previsão também foi revista em alta, 0,7%.