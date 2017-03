LeBron James continua a fazer história na NBA: ao apontar 26 pontos no encontro desta madrugada entre os Cleveland Cavaliers e os Chicago Bulls, o ala tornou-se no sétimo melhor marcador da história da prova, ultrapassando Shaquille O'Neal.

LeBron, de 32 anos, soma agora 28599 pontos, mais três do que "Big Shaq", aproximando-se do alemão Dirk Nowitzki, dos Dallas Mavericks - único europeu no top-10, que contabiliza 30181. O melhor marcador de sempre continua a ser Kareem Abdul-Jabbar, com 38387.

O esforço de LeBron, porém, acabou por não ser suficiente para evitar a derrota dos Cavaliers: 99-93. Este desaire, o terceiro consecutivo, atira os campeões em título para o segundo lugar da Conferência Este, atrás dos Boston Celtics, enquanto os Bulls seguem em nono e ainda sonham com um lugar nos play-offs.