Pedro Figueiredo fez esta sexta-feira a melhor última volta do Open Tazegzout, em Agadir, e regressou ao top-10 do torneio de 30 mil euros em prémios monetários, terminando no grupo dos 7º classificados, entre 122 participantes.

O jogador do Benfica repetiu as 68 pancadas da primeira volta de quarta-feira, 4 abaixo do Par do muito elogiado traçado do Tazegzout Golf, para totalizar 212 (-4), empatado com mais quatro jogadores no 7º lugar.

Não fossem aqueles segundos nove buracos de ontem, jogados em 5 acima do Par, para uma segunda volta de 76 (+4), e o português de 25 anos teria lutado pelo título, uma vez que ficou a 6 pancadas do campeão, o alemão Nicolai von Dellingshausen, que liderou desde a primeira volta e fechou com um agregado de 206 (64+73+69), -10, para um prémio de cinco mil euros. Foi o primeiro título da curta carreira profissional do jogador de Dusseldorf.

«Foi um torneio consistente. Foi pena a parte final de ontem, na segunda volta. Tirando esses buracos, senti que joguei de forma consistente, acertando muitos fairways e greens», disse Pedro Figueiredo ao Gabinete de Imprensa da FPG. O seu cartão de hoje, de 68 (-4), só foi igualado por mais três jogadores.