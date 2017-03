Os preços dos combustíveis vão voltar a aumentar já na próxima semana, ainda que o aumento seja maior no caso da gasolina.

Os aumentos vão fazer-se sentir tanto nas bombas das principais gasolineiras como nos postos das marcas conhecidas por terem geralmente preços mais baixos.

Ao que tudo indica, a subida dos preços do gasóleo pode chegar a um cêntimo por litro, enquanto a gasolina deverá aumentar 1,5 cêntimos por litro.

De acordo com a Direção Geral de Energia e Geologia, atualmente, o preço médio do litro do gasóleo está nos 1,265 euros, enquanto o da gasolina se fixa nos 1,490 euros.

Recorde-se que, de acordo com Bruxelas, os preços praticados em Portugal são dos mais altos da Europa. De acordo com o último relatório, depois de impostos, o preço médio da gasolina 95 octanas praticado em Portugal é o sétimo mais caro em toda a UE. Já o gasóleo ocupa a 6ª posição entre os países do espaço comunitário. O relatório da Comissão Europeia também deixa claro que a grande fatia do preço cobrado por cada litro de combustível vai para os cofres do Estado.