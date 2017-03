A Anacom tomou a decisão de não obrigar a Meo a abrir a sua rede de fibra aos concorrentes. De acordo com o órgão regulador, após ter sido feita uma reponderação, “a Anacom mantém o entendimento de não acolher a recomendação da Comissão Europeia (CE) tendo em conta os dados e a fundamentação apresentados no documento de decisão, que evidenciam as particularidades do mercado da banda larga nacional relativamente aos restantes mercados europeus”.

Segundo a Anacom, a PT não é a operadora que possui a maior extensão de rede em território nacional, mas sim a Nos. De tal forma que a Anacom sempre argumentou que esta decisão é aquela que melhor defende os interesses do país e dos cidadãos ao promover a cobertura do território com redes de nova geração (RNG).

Em declaração ao i, o presidente da PT diz que "é com satisfação que tomamos conhecimento da decisão da Anacom de não regulação do mercado de fibra ótica".

Paulo Neves diz ainda que, "Portugal é um caso de sucesso no que respeita às redes de nova geração e esta decisão, tomada em prol do investimento em infraestruturas, dos consumidores e do país, vem permitir que cada vez mais portugueses tenham acesso aos melhores serviços de fibra a nível europeu. Complementarmente, já disponibilizamos uma oferta grossista comercial de fibra disponível para todos os operadores do mercado – e esperamos que outros façam o mesmo. A nossa estratégia irá prosseguir: investimos e continuaremos a investir num ambicioso projeto de cobertura do país com fibra ótica até 2020.”