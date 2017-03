O repórter de imagem agredido em Chelas, Lisboa, teve de ser suturado no couro cabeludo, ficou com um pulso partido e com várias escoriações na cabeça e no tronco.

A equipa de reportagem foi à escola básica dos Lóios, em Chelas, para investigar uma alegada violação de um aluno de 12 anos a um de 9.

O repórter de imagem foi agredido com um banco, murros e pontapés e foi, depois, assistido no Hospital de São José.

A direção de informação do canal já apresentou queixa-crime.