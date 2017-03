O vereador na Câmara de Braga e secretário nacional para a organização do PS, Hugo Pires, não poupa nos adjetivos para atacar as declarações do candidato socialista a Braga, Miguel Corais.

Para Hugo Pires, o que ressalta da entrevista de Corais ao Expresso é a "mediocridade das ideias, a pequenez de espírito e a falta de elevação moral" do candidato aprovado pela concelhia de Braga na passada sexta-feira.

"Trata-se de uma entrevista desajustada no tempo e no modo, que não tem como objectivo agregar e somar apoios para uma candidatura de futuro mas, isso sim, fazer um ajuste de contas com o PS.", escreve Hugo Pires na sua página de Facebook, ressalvando que, apesar dessa posição crítica, não abdicará do seu lugar na Câmara de Braga.

"Apesar desta desastrada entrevista, em que a mediocridade das ideias, a pequenez de espírito e a falta de elevação moral são as conclusões que se podem tirar dessa sofrível explanação de umas hipotéticas ideias do candidato à Câmara de Braga, continuarei a exercer o meu mandato de Vereador da Câmara de Braga, cargo para o qual fui eleito pelos bracarenses, com todo o empenho, tentando sempre contribuir para melhorar a qualidade de vida das pessoas, em estreita colaboração com todos aqueles que queiram contribuir de forma positiva, nunca desistindo, ao contrário de outros, de procurar as melhores soluções para o futuro de Braga", afirma Hugo Pires.

A reação violenta foi suscitada pelas declarações de Miguel Corais que considerou que houve “desgaste e erros de percurso" na gestão de Mesquita Machado, que acusou de secar tudo à sua volta “pela sua longevidade e notoriedade”, a ponto de hoje não haver "socialistas mediáticos.

Hugo Pires foi vereador do histórico Mesquita Machado, que esteve quase quatro décadas à frente da Câmara de Braga, e é filho de Marcelino Pires, um socialista que a comunicação social regional apontava como potencial candidato pelo PS a Braga antes de Miguel Corais ser o nome indicado pela concelhia.

Contactada pelo SOL, a direção da Federação do PS de Braga não quis fazer quaisquer comentários sobre esta situação, alegando desconhecer as declarações dos dois envolvidos.

O SOL sabe, porém, que em Braga as declarações de Corais foram vistas com estranheza, uma vez que entre os socialistas há uma avaliação positiva do trabalho de Mesquita Machado, que é visto como uma peça essencial para que o concelho seja hoje a terceira cidade do país.

Apesar dessa estranheza, Miguel Corais obteve uma expressiva votação de apoio - de mais de 70% - na votação que o consagrou como candidato, na reunião da Comissão Política Concelhia da passada sexta-feira.