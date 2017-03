"Depois de o conhecer como pessoa e profissional e ver a forma como se comportou e respeitou as minhas decisões enquanto treinador, sim, admito que lamento algumas coisas que lhe fiz e disse-lho antes de ele sair", confessou Mourinho.

Quando o médio alemão pediu para sair do Manchester United, o treinador aceitou. "Não fui correto contigo uma vez, tenho de sê-lo agora", revelou.

"Por isso, quando ele me pediu para sair, disse que sim. Já tinha recusado uma vez, não podia recusar uma segunda", acrescentou Mourinho que, no início da temporada, afastou Bastian Schweinsteiger do grupo.