Ainda assim, o fotógrafo fez questão de estar presente no cemitério de Highgate no norte de Londres. No entanto, foi impedido de assistir ao enterro.

O namorado de George Michael conseguiu ver a cerimónia mas quando o corpo ia ser sepultado, foi obrigado a deixar o local. Recorde-se que foi Fadi Fawaz a encontrá-lo morto no dia de Natal.

O mesmo não se passou com Kenny Goss, ex-namorado que mantém uma relação próxima com a família e foi um dos poucos convidados para a cerimónia privada. Também estiveram presentes os antigos companheiros Wham!, Andrew Ridgeley, Martin Kemp com a sua mulher Shirlie Kemp, e Helen Pepsi DeMacque-Cockett; a modelo Kate Moss e a antiga Spice Girl, Geri Halliwell.

“Familiares e amigos íntimos reuniram-se numa cerimónia privada e discreta para dizer adeus ao seu amado filho, irmão e amigo”, declarou o agente de George Michael.

Os fãs não puderam assistir mas enquanto decorria a sua última despedida depositaram várias flores e mensagens de condolência à porta de casa de George Michael. A imprensa britânica revela que a mãe do cantor está enterrada no mesmo local.