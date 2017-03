Os especialistas da Universidade McMaster, em Ontário, em colaboração com especialistas de 32 países identificaram os dez principais impulsionadores do AVC.

Hipertensão. Força o sangue contra as paredes das artérias de uma forma que provoca uma pressão incapacitante. Segundo o estudo, tratar ou controlar a hipertensão nos pacientes pode reduzir o risco destes sofrerem um AVC em 48%.

Falta de exercício físico. O estudo indica que se as pessoas forem fisicamente mais ativas o risco de AVC diminuiu, em cerca, de 36%.

Dietas pouco saudáveis. Fazer uma dieta saudável pode reduzir o risco de AVC em 19%.

Obesidade. Pode ter um efeito devastador para a saúde do coração.

Fumar. Segundo o estudo, deixar este hábito, pode reduzir o risco de AVC em 12%

Problemas Cardiovasculares. Ter um coração saudável reduz o risco de sofrer um AVC em cerca de 90%.

Diabetes. As pessoas com diabetes tendem a desenvolver coágulos no sangue. Uma das principais causas de AVC.

Consumo de bebidas alcoólicas. O consumo excessivo de álcool provoca o aumento da tensão arterial, ao longo do tempo. Uma das principais causas de AVC.

Stress. A par da depressão é um dos principais causadores de AVC.

Colesterol. Os níveis elevados de colesterol tendem a bloquear as artérias, restringindo o fluxo de sangue para o coração. O que pode originar um AVC