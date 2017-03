"O PCP e o BE, que afirmaram que não aceitariam nada que não fosse a abolição das portagens, eis que chegam às posições conjuntas e nada disto aparece refletido. Mas fizeram pior. Fizeram um aumento, no início do ano, de 2% quando a atualização correspondia a 0,84% a nível nacional. Pelo caminho suspenderam as obras na EN 125 durante 7 meses. O motivo? A redução de investimento público", ataca o deputado do PSD Cristóvão Norte.

O PSD tinha apresentado uma proposta a recomendar ao Governo a suspensão da cobrança de portagens na A22 até à conclusão das obras de requalificação da EN-125.

Os sociais-democratas acreditam que essas obras produzem "constrangimentos severos na circulação" e temem que a situação se arraste "nos próximos anos com as obras a estenderem-se previsivelmente para o troço entre Olhão e Vila Real de Santo António".

"Os partidos que apoiam o Governo não se entendem sobre esta matéria. Proclamam uma coisa e fazem outra. Montam encenações sucessivas para dizerem que querem muito mais, mas fazem sempre muito menos. E, por isso, nem o mínimo que todos os algarvios estão de acordo, reclamado por autarcas e pela generalidade da população, a suspensão durante as obras são capazes de aprovar. Não tomam decisões de acordo com o que prometeram e ainda bloqueiam as dos outros", ataca Cristóvão Norte.