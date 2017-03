Um homem morreu depois de ter sido atacado pelo próprio cão durante um entrevista ao canal BBC.

O caso aconteceu no passado dia 20 deste mês, em casa da vítima. Mario Perivoitos, 41 anos, encontrava-se com a equipa de reportagem daquela cadeia televisiva dentro do seu apartamento, em Londres, para um documentário da BBC quando o cão - um staffordshire bull terrier – o atacou no pescoço.

A equipa de filmagens chamou de imediato os paramédicos ao local, mas o homem acabou por não resistir aos ferimentos causados pela mordida.

De acordo com os vizinhos, o animal já tinha atacado o dono outras vezes. "O cão mordeu-o na perna há cerca de seis meses, ouvimos gritos e ele saiu do apartamento a correr e a sangrar", contou uma vizinha ao jornal "The Guardian".

O animal foi recolhido pelas autoridades e encontra-se agora num canil, até que se decida se deverá ser ou não abatido noticia o The Independent.