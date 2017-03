Mas que efeitos pode ter realmente no turismo britânico? A verdade é que ainda não há certezas, mas as perspetivas não são boas. De acordo com uma análise feita pela HomeAway, plataforma de arrendamento de alojamentos para férias, 55% dos britânicos acreditam que o Brexit vai acabar por incrementar o custo das viagens para o estrangeiro.

Uma das consequências pode ser uma redução do número de viajantes procedentes do Reino Unido por causa da debilidade da libra, assim como uma redução das despesas.

Ainda que, para já, 70% dos britânicos não tenha intenção de diminuir o valor das despesas durante as férias, mostra-se consciente que fazer férias fora do país vai ter custos mais elevados. Em cima da mesa está ainda a possibilidade de passarem a ter mais dificuldades em atravessar fronteiras.

A verdade é que a maioria considera um aumento das dificuldades. Apenas 6,5% considera que poderá não haver aumento dos custos das viagens.

Além disso, 80% dos britânicos considera que não haverá alterações imediatas e os planos de férias para este ano deverão manter-se. Ainda assim, “mais de 12% está convencido que irá diminuir as suas intenções de viajar para esses países e apenas 8% acha que a tendência será para aumentar”.

Mas já existe uma alteração a registar no turismo britânico. De acordo com o estudo, divulgado esta sexta-feira, os britânicos já começaram a trocar “as viagens internacionais pelas estadias nacionais” e 17% mostra-se mais disposto a optar por passar férias no seu próprio país.

Estas alterações podem ter efeitos pesados nos países que costumavam ser a preferência dos turistas britânicos já que a média de gastos de uma família britânica em férias durante uma semana situa-se entre os 750 e os 1000 euros.

De acordo com a responsável da HomeAway para o mercado português, Sofia Dias, “o reverso das consequências do Brexit, que conduziu ao enfraquecimento da libra britânica, está a permitir que outros turistas, de outras nacionalidades, possam agora aproveitar para visitar Londres e noutras cidades do Reino Unido. No entanto viajar para os Estados Unidos ou para países da União Europeia está a ficar mais caro para os turistas britânicos”.