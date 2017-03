O prazo de declaração de IRS arranca este sábado e, ao contrário de anos anteriores, será para todos os contribuintes. Ou seja, quer sejam trabalhadores dependententes quer sejam independentes.

A par disso conte ainda com outra novidade: a declaração de IRS automática vai estar disponível já a partir do dia 1 de abril, altura em que arranca a entrega da declaração de rendimentos, a 1,8 milhões de contribuintes. Para isso, os contribuintes não poderão ter dependentes e os rendimentos têm de ter sido auferidos em Portugal, independentemente do escalão em que estão inseridos. Para o próximo ano, este automatismo será abrangido a todos os contribuintes.

Para estes, o ministério das Finanças prometeu um reembolso no prazo máximo de quinze dias após a confirmação da declaração pré-preenchida. Já para a entrega em papel e via internet, é expectável que o prazo médio de reembolso seja inferior ao dos últimos dois anos, que foi em média de 30 dias em 2015 e de 36 dias em 2016. "Tratando-se de tempos médios, naturalmente, e tal como nos anos anteriores, o prazo de reembolso, em alguns casos mais complexos, pode exceder significativamente aquela duração", revela o ministério das finanças.

Já os contribuintes não abrangidos pela declaração automática de rendimentos, e os que, estando abrangidos, verifiquem que a informação pré-preenchida não é correta, devem proceder à entrega da declaração modelo 3 nos termos gerais.

Recorde-se que, todas as faturas com data de emissão até 31 de dezembro de 2015 foram consideradas como dedutíveis aos rendimentos recebidos durante esse ano.

Não se esqueça que, os contribuintes com dívidas de IRS ou de IRC que se encontram em fase de cobrança coerciva ou estejam a ser pagas em prestações: o reembolso será aplicado no pagamento total ou parcial das dívidas fiscais pendentes. Só serão reembolsados se sobrar algum valor.