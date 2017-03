Carlos Bosch, chefe de redação do jornal espanhol Superdeportes, fez um vídeo em que acusa Nuno Espírito Santo de mentir. “Mentes porque disseste que não contavas com Jonas. E como disseste, depois da pré-temporada na Alemanha, que não contavas com Jonas, o Valência decidiu prescindir de Jonas e procurar outro avançado”, defende.

“Nessa lista estavam Llorente, Lukaku… Acabou por vir Negredo, a bomba, porque era do agrado de Nuno e de Rufete, que, na altura, era o diretor desportivo. Não é que o Valência tivesse muito carinho a Jonas, que não tinha, mas a sua saída teve como base a decisão do treinador”, rematou.

O jornalista apelida Nuno Espírito Santo de "olho de Lince". Jonas e o treinador do FC Porto cruzam-se este sábado no Estádio da Luz.