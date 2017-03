Emanuel Santos, o escultor do polémico busto de Cristiano Ronaldo, afirma que o jogador gostos do resultado final da obra.

"O Cristiano viu as fotos que o irmão lhe mandou. Eu estive com o irmão no museu do Cristiano e, pelas mensagens do Ronaldo, percebi que ele gostou do que viu”, referiu Emanuel Santos à Rádio Renascença.

“Só mandou alterar umas rugas, que dão uma certa expressão no rosto quando ele se está a rir. Ele disse que estava um bocadinho saliente, que o fazia mais velho. E pediu para desbastar mais um bocadinho, para ficar mais liso e mais jovial. Mas mandaram avançar porque gostaram do que viram", continuou.

O escultor começou por dizer que “nem Deus que é Deus agradou a toda a gente”, mas assume que “não é fácil de digerir” tudo o que tem lido e ouvido. Todavia, o mais importante é a opinião de Cristiano Ronaldo.

Segundo o escultor madeirense, houve um pequeno convívio na sala VIP do aeroporto e que "Ronaldo disse que gostou" ao ser questionado com o resultado da obra.

O mesmo garante ainda que não está preocupado com as reações negativas que têm surgido ao longo dos últimos dias uma vez que "uma escultura é uma escultura e uma fotocópia é uma fotocópia".