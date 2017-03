A Assembleia Geral da Associação Mutualista Montepio aprovou as contas individuais da associação referentes ao exercício de 2016, as quais apresentaram um resultado líquido positivo de 7,4 milhões de euros.

A instituição diz que os mais de 1.400 associados aprovaram, "por larga maioria de 95,8%", os pontos constantes da ordem de trabalhos: deliberação sobre o relatório e contas Consolidadas e parecer do conselho fiscal referente ao exercício de 2015, deliberação sobre o relatório e contas individuais e parecer do conselho fiscal referente ao exercício de 2016, deliberação sobre as propostas de aplicação de resultados, apreciação do relatório da atividade do conselho geral, relativo ao exercício de 2016.

Para António Tomás Correia, presidente da Associação Mutualista e do Grupo Montepio, a elevada participação nesta assembleia-geral representa "uma prova inequívoca do interesse, motivação e envolvimento dos associados com esta instituição, que tiveram também a oportunidade de ver esclarecidas todas as suas dúvidas sobre temas relacionados com a vida associativa".

Tomás Correia referiu no final que "as conclusões da assembleia geral são uma manifestação de coesão, e de afirmação da Associação Mutualista Montepio como instituição incontornável da Economia Social e da sociedade portuguesa".

Fundada em 1840, e com mais de 630 mil associados, a Associação Mutualista Montepio é a maior associação e maior mutualidade portuguesas e representa, na sua atividade, valores como o associativismo, a solidariedade e o humanismo.