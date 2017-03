Numa entrevista à TV Guia, Luís Esparteiro confessou que já sofreu de cancro de pele.

O ator, de 57 anos, revelou que este é problema de saúde que o tem acompanhado nos últimos anos e por isso visita o IPO de seis em seis meses para controlar a situação.

Apesar da doença, Luís Esparteiro afirmou que a única coisa que o perturba são as manchas no rosto, mas a forma como se vê ao espelho deixa-o positivo.

"A única coisa que me perturba mais quando me olho ao espelho são as manchinhas que tenho na cara. Não por uma questão estética, mas sim de saúde. Já tive alguns cancrozinhos. Felizmente estão controlados", contou o ator, realçando que já chegou a retirar alguns sinais da cara.

Vanda Correia, a mulher do ator, também foi entrevistada e contou que Luís Esparteiro tem muito cuidado para que os seus problemas não evoluam para algo pior.

"O Luís tem uma pele sensível que merece cuidado e atenção, e tem ainda outro problema: é careca, logo tem de ter a cabeça sempre protegida do sol. Só sai à rua com aqueles cremes fator 50. Seja verão ou inverno", conta.

Recorde-se que Luís Esparteiro deu vida à famosa personagem de “Super Pai”.