Os dados foram avançados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), esta sexta-feira, e mostram uma revisão em baixa do valor de janeiro. Já em fevereiro, o desemprego voltou a descer (para 10%), mas as estimativas para este segundo do mês ainda são provisórias.

A confirmar-se os dados em relação ao segundo mês deste ano, a população desempregada em fevereiro era de 510,6 mil pessoas. Já a estimativa provisória da população empregada foi de 4,6 milhões.

A verdade é que a última vez que a taxa de desemprego em Portugal se fixou nos 10% foi em março de 2019.

Recorde-se que, inicialmente, o INE projetou que a taxa deveria ficar nos 10,2%, mas o valor acabou por ficar abaixo dessas previsões.

Evolução da trajetória

Há um ano, por esta altura, Portugal era o segundo país com taxa de desemprego mais elevada da OCDE.

A verdade é que a taxa de desemprego nos países da OCDE terminou em 2015 em 6,8%, menos 0,6 pontos percentuais do que em 2014 e que se traduz num total de 41,4 milhões de desempregados. A tabela era então liderada por Espanha e o terceiro lugar é ocupado por Itália.

Portugal, com uma taxa de desemprego de 12,6%, era então o segundo país com mais desempregados da OCDE.