A zona norte do País, nomeadamente os distritos de Viana do Castelo e Braga, estão esta sexta-feira sob aviso amarelo.

“Os distritos de Viana do Castelo e Braga vão estar sob aviso amarelo devido à precisão entre as 12:00 e as 18:00 de hoje devido à previsão de chuva”, informou o Instituto Português do mar e da Atmosfera (IPMA).

O céu estará geralmente muito nublado, havendo ainda a possibilidade de ocorrer aguaceiros e trovoada, em especial durante a tarde, podendo ser por vezes forte no Litoral Norte.

Já na zona sul, prevê-se períodos de céu muito nublado,diminuindo de nebulosidade durante a tarde.

Em Lisboa as temperaturas vão oscilar entre 11 e 18 graus, no Porto entre 12 e 16, em Viana do Castelo entre 10 e 16, em Vila Real entre 08 e 14, em Viseu entre 07 e 14, em Bragança entre 06 e 14, na Guarda entre 05 e 11, em Coimbra entre 11 e 17, em Castelo Branco entre 09 e 17, em Santarém entre 12 e 20, em Évora entre 09 e 20, em Beja entre 09 e 19 e em Faro entre 11 e 21.