A médica Maria do Céu Machado vai substituir Henrique Luz Rodrigues à frente do Infarmed, avançou a SIC.

Luz Rodrigues completou 70 anos esta semana. O i sabe que chegou a estar em cima da mesa uma extensão do seu mandato, algo que não caiu bem no setor dado que os 70 anos são o limite de idade na função pública. É ao atingir esta idade que os diretores de serviço hospitalares têm de retirar-se do SNS. E o diretor-geral da Saúde, Francisco George, também já confirmou que sairá em outubro, quando chegar à mesma idade. Embora exista uma recomendação do parlamento para que esta regra, que vigora desde 1929, seja revista, isso ainda não aconteceu.

Esta semana o i solicitou esclarecimentos ao Ministério da Saúde sobre a situação do presidente do Infarmed, à qual a tutela recusou dar resposta.

O i sabe que a informação sobre quem será a nova presidente da instituição, que começou a ser falada ontem ao final do dia, apanhou os funcionários do Infarmed de surpresa pois havia a expectativa da continuidade do dirigente até ao término dos 70 anos, portanto quando completasse 71 anos a 30 de março do próximo ano.

Henrique Luz Rodrigues, até então presidente da comissão de farmácia e terapêutica do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, tinha assumido as funções em janeiro de 2016.