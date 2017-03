O sul-coreano Jeong Tae-Wook da seleção sub-20 da Coreia do Sul, sofreu um choque violento com um dos seus adversários e caiu inanimado no relvado.

O momento aconteceu num encontro desta semana entre as seleções sub-20 da Coreia do Sul e da Zâmbia.

Um jogador da equipa adversária foi contra o sul-coreano, fazendo com que este caísse desamparado no chão.

O jovem jogador perdeu de imediato os sentidos, todavia Lee Sang-Min, seu colega de equipa, rapidamente o socorreu através de respiração boa-a-boca.

Tae-Wook foi posteriormente transportado para o hospital, tendo-lhe sido detetada uma pequena fratura no pescoço.