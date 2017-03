Interessante pode ser atraente

Os gostos divergem muito e com a quantidade de informação que nos invade todos os dias é normal que as pessoas tenham particularidades cada vez mais específicas

Quantas pessoas temos à nossa volta que sejam realmente interessantes? Quantas já encontrámos que nos façam passar horas e horas sem tocar no telemóvel e inclusivamente esquecermo-nos dele? Que nos façam levitar numa conversa encadeada que vai saltando de tema em tema em que tudo parece encaixar na perfeição? Que no caminho de volta a casa nos lembremos de mil coisas que ficaram por dizer. Nem precisam de ser especialistas na mesma área, basta saberem falar e ouvir, terem interesse em aprender, experiências para contar, algo para acrescentar, vontade de crescer.

Os gostos divergem muito e com a quantidade de informação que nos invade todos os dias é normal que as pessoas tenham particularidades cada vez mais específicas, o que as torna peculiares e que depois se reflete nos temas díspares de que mais entendem, levando a que nem sempre (ou quase nunca) seja fácil convergir numa conversa. Mas isto não quer dizer que as pessoas não possam ter vontade de adquirir alguma cultura geral e que saibam alguma coisa sobre o mundo e o que nos rodeia, ou que não consigam falar um pouco sobre tudo. Será pedir muito saber que Sarkozy não é uma ilha grega e que a ONU não é uma marca de tampões absorventes? O facto de nos alhearmos por vezes do que se passa à nossa volta tem sido a causa maior da legitimidade que demos a certas pessoas para serem “donos disto tudo”, enquanto mantivemos uma atitude passiva e apática.

Existe quem seja muito atraente por ser interessante, porque nem só do corpo vive o homem, e também podem ser atraentes aqueles que te provocam estímulos através do dom da palavra, da escrita, dos conceitos que defendem ou dos conteúdos que praticam, pelas suas ações ou gestos, pelo que vendem e pelo que acompanham. É difícil existir hoje em dia algo tão sexy e estimulante como uma ótima conversa. Porque são cada vez mais raros os casos e, por ser assim, tornou-se cada vez mais apetecível encontrar quem o consiga. É, no fundo, a lei de mercado da oferta e da procura no seu apogeu. E o interessante também não é sinónimo de quem é intelectualmente superior; existem muitos inteligentes e intelectuais que são pouco interessantes.

É cada vez mais exemplo de sofisticação conseguir juntar a isso tudo uma inteligência emocional que nos permita saber lidar com os problemas, reagir da melhor forma às situações e ser mais compreensivo com quem está à nossa frente. É obviamente mais fácil ter pessoas desinteressantes à nossa volta, primeiro, porque nos podemos abstrair das conversas sem que isso seja realmente importante; depois, porque podemos chegar ao sofá e simplesmente não dizer nada. Porque nos é permitido abrir a “gaveta do nada” durante muito tempo e ninguém se incomodar com isso.

Às vezes são aqueles com quem trocamos uma palavra de boa educação, que puxa a outra sobre isto e que leva a outra sobre aquilo que nos fazem acreditar que ainda pode existir um mundo onde as pessoas conversam umas com as outras, onde as horas parecem minutos e o tempo voa, e nós precisamos tanto disso… Pessoas que parece que adivinham o que vamos dizer e que se interessam pelo que nós nos interessamos, mas que sabem ouvir de uma forma atenta aquilo que conhecem menos e gostam de partilhar as experiências delas. Aqueles que nos fazem querer ficar ali para sempre, mesmo que o sempre seja só uma troca de palavras mais profunda. Porque interessante pode ser muito atraente.