O pirata da Ericeira

14 de Outubro 2011. Data que faz parte da história do Surf mundial. Em Portugal, não só integra os momentos de referência da modalidade como é também um marco histórico que orgulha – permitam-me incluir todos vós – a esmagadora maioria dos portugueses.

Foi neste dia que a Ericeira, concelho de Mafra, passou a estar galardoada como Reserva Mundial de Surf, título atribuído pela entidade internacional Save The Waves Coalition. É a primeira em Portugal, única na Europa e apenas a segunda no Mundo. Bravo! Tiago Pires, à data surfista residente da elite do Surf mundial, e João Macedo, actual representante de Portugal também na elite, mas das ondas grandes, foram duas das caras mais relevantes em todo o processo pelo reconhecimento internacional que colocaram ao serviço de Portugal e, em específico, das ondas da Ericeira, permanecendo ambos, ao dia de hoje, ainda embaixadores da Save The Waves. Faltou uma outra cara. A do Pirata. Tal como vem expresso no regulamento nº 7/2017 do Município de Mafra, publicado em Diário da República a de 3 de Janeiro deste ano, está agora constituído, com figura própria e jurídica à luz da Lei Portuguesa, o órgão consultivo que irá apoiar a entidade competente para a gestão da reserva, a Câmara Municipal de Mafra.

O Conselho Municipal de Gestão da Reserva Mundial de Surf da Ericeira integra assim um vasto grupo entidades relevantes, considerando, e bem, os surfistas locais por via do Ericeira Surf Clube e Associação dos Amigos da Baía dos Coxos (NR: Coxos refere-se a uma das ondas de maior qualidade na Ericeira), e ainda um dos braços mais ativos em Portugal na preservação das ondas, a Associação SOS – Salvem o Surf. Tudo correto. Mas e o Pirata? Importa perceber onde reside o fator de exclusividade das ondas da Ericeira. Podemos falar de qualidade e consistência que são características fundamentais mas de pendor subjetivo.

Prefiro antes viajar pelo plano objetivo e referenciar a quantidade, designadamente as 7 ondas de classe mundial, que se localizam na faixa costeira entre as Praias de São Lourenço e da Empa (ou a Pedra Branca para nós, surfistas). A qualidade destas ondas permanece, aos dias de hoje, absolutamente intocável. As ondas mesmo, as da praia submersa, ainda hoje, enquanto faço esta reflexão, quebram perfeitas em toda a Reserva. Um dos agentes permanentes neste processo foi o Pirata.

Era ele que obrigava à coesão da cultura de surf local. Se um dos surfistas queria guardar as suas coisas individualmente e longe dos demais, quando saía da água, sem grandes razões, encontrava a sua roupa uns metros mais acima junto do grupo todo. Mais ainda, foi o Pirata que alugou um avião com uma faixa por trás de alusão à sensibilidade ambiental da área e que passou por uma praia de Ribeira D’Ilhas repleta de público durante os campeonatos mundiais dos anos 90. Foi também o Pirata, que aqui e ali, foi “fazendo das suas” a favor da riqueza ondas da Ericeira.

No passado sábado, o miradouro de Ribeira D’Ilhas passou a ter uma figura imponente e que homenageia todo este processo da Reserva Mundial de Surf da Ericeira. Todos os que agora fazem surf na Ericeira, não ficarão indiferentes à estátua do designado “Guardião da Reserva”. Finalmente essa figura do Surf na Ericeira existe fisicamente. Parabéns ao escultor José Queiroz, aos surfistas da Ericeira e a Mafra. O Pirata existe!