Ronaldo é um exemplo de que o trabalho árduo, o esforço, a dedicação e a paixão que colocamos no nosso trabalho compensam – Cristiano Ronaldo é a prova cabal de que o capitalismo é o mais justo de todos os sistemas políticos.

É isto que nós adoramos no nosso Cristiano. Mais do que as fintas, os passes, os livres e os cabeceamentos magistrais, amamos o facto de termos um português que trabalhou para ser melhor do que todos os outros. Um português que nunca atira a toalha ao chão, que berra, que chora e que vibra com o que faz. Um português que é o melhor do mundo no que faz.

Caro leitor, já pensou como seria o nosso país se todos tivéssemos esta raça, esta atitude e esta vontade de vencer no nosso trabalho? Nós, portugueses, aquele país que, segundo foi noticiado esta semana, dá 12 folgas por ano a mais do que é previsto pela lei aos funcionários da Segurança Social. Organismo público este que tem um chefe para cada 4,5 subordinados. Isso mesmo, um para cada 4,5.

Já tivemos escritores reconhecidos mundialmente, como o nosso querido Nobel Saramago, mas já tivemos o melhor escritor do mundo? Temos banqueiros com destaque mundial em algumas das principais praças financeiras, mas já tivemos o melhor banqueiro do mundo? Temos empresas que começam a dar cartas lá fora, mas já tivemos a empresa ou a marca mais valiosa do planeta? A resposta é não – e poderia continuar este exercício ad aeternum que a resposta seria sempre não.

Claro que podemos ser uns patetas snobes e pensar que o futebol é algo menor. Mas não é! Estima-se, hoje em dia, que o futebol tenha cerca de 270 milhões de pessoas envolvidas. Só na China existem 26,1 milhões de jogadores, e no Brasil 13,1 milhões. E, de todos estes milhões de pessoas, há um tipo que veio da Madeira e que é o melhor. Acham isto pouco para uma ilha que tem 250 mil habitantes?

Podemos gostar ou não de futebol, podemos até gostar de futebol e não admirar a personalidade de Ronaldo. O que não podemos deixar de reconhecer é o seu mérito e a projeção que ele sempre se esforçou por trazer para o nosso país e, principalmente, para a sua Madeira. Atribuir-lhe o nome do aeroporto da Madeira é, acima de tudo, um ato de gratidão, e é assim que deve ser visto. Tudo o resto é inveja, sacanagem ou mera snobeira.

João Gomes de Almeida, Publicitário