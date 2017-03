Já fizeram o amigo secreto?

Brinquedos e tablets pela Páscoa? Ouvi na rádio esta semana e senti-me numa lavagem cerebral

Tenho a felicidade de só ter de estar em Lisboa às 9h um dia por semana. Vivo na Linha de Sintra e não sei como tantos aguentam diariamente horas no trânsito no IC19, depois na Segunda Circular, depois nos semáforos, depois por aí adiante até chegar ao destino. Dá-me cabo dos nervos. Esta semana foi uma hora e meia no pára-arranca para chegar atrasada, cruzada que terminou, portanto, com aquele sentimento de que foi tudo em vão e mais valia ter saído de casa à hora do costume. Pela quantidade de pessoas que seguiam ao meu lado, imagino que quem tem mesmo de picar o ponto (ou pôr o dedo no aparelho biométrico) às 9h acorde mais cedo do que as galinhas, sob pena de perder metade do ordenado à conta deste filme. Comigo, não funcionava. Para piorar tudo, as redes sociais estão proibidas ao volante, o que é altamente injusto se estamos parados, mas as coisas são como são e atirar o telemóvel para o banco do pendura mal se avistam uns coletes refletores da GNR é tão involuntário como a bengala de saltitar entre Facebook e Instagram para matar o tempo.

Sem infringir o Código da Estrada, resta a rádio, companhia mais do que boa se os nossos cérebros não estivessem cada vez mais hiperativos. Sou residente habitual na TSF: só mudo quando saio do trabalho e estão pessoas aos gritos por cima de um qualquer jogo de futebol. De manhã há muitas coisas para ocupar a cabeça: entrevistas, as notícias do dia, depois os “Sinais” do Fernando Alves e, acima de tudo, gosto de seguir a dança tranquila e habilidosa do Manuel Acácio no fórum, seja qual for o tema (aí até nem me importo muito se falam do Brexit ou dos dramas do mundo do futebol). O problema é que só apanho o fórum quando me faço à estrada a horas decentes, e não no tal dia de queimar tempo precioso no trânsito, que calha às quartas.

Vem isto a propósito de algo estranho de que me dei conta nesta agonia matinal semanal, quando escutava com atenção e sem grande alternativa as vozes da rádio. A certa altura entram os anúncios e, de repente, aparece um coelho chateado, a protestar que o Pai Natal é que tem sorte, que ele tem de tratar da comida, das amêndoas, do borrego e dos brinquedos. Brinquedos na Páscoa? Depois apareceu outra campanha que falava de tablets e amêndoas e há mais outra megacampanha pascal com packs com portátil, multifunções, mochila e office. “Despacham--se quatro coelhos...”, dizem. Um trocadilho amoroso para a quadra.

O apelo ao consumismo não é novo e o espetáculo de variedades dos ovos e respetivos preços nos supermercados há muito que faz parte do pacote. E é verdade que sempre houve a tradição de levar amêndoas às madrinhas, confiando que elas nos dariam um qualquer mimo em troca, assim mais simbólico como uma medalhinha ou um contributo para o mealheiro. Mas brinquedos e tablets? Fui só eu que ouvi um coelho dar a entender que tem mais trabalho do que o Pai Natal? Talvez fosse do sol da primavera e de ter o ar condicionado avariado, mas naquela enfiada de anúncios senti-me numa espécie de lavagem cerebral e quase estive para sair dali e começar a marcar jantares de Páscoa e amigos secretos. Ainda falta para a Semana Santa e, para mais com tanta promoção, aposto que ainda consigo comprar prendas para toda a gente e ir buscar as luzes da árvore de Natal ao sótão para decorar a travessa do cabrito. Cheira-me que é para lá que caminhamos. Até podia ser bom se se lembrassem de tornar obrigatório o subsídio da Páscoa, mas não deve estar nada planeado. Será só conversa para gastarmos acima das possibilidades em nome de uma festa reinventada? Que diria o senhor Dijsselbloem desta pancada dos povos do Sul com tablets e amêndoas?

Jornalista, escreve à sexta