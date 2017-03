Estou quase a ir de vela... do Porto

Ainda não saí da Invicta e já começo a sentir saudades de andar “Por ruelas e calçadas/ Da Ribeira até à Foz/ Por pedras sujas e gastas”

Há sensivelmente três meses, quando a minha viagem lusófona Portugal-Angola-Brasil teve início, terminei a crónica com entusiasmo: “Agora, que venha o Porto.” Mas o que é bom acaba depressa e estou quase de partida desta cidade incrível, onde deixo vários amigos. Foi bom viver aqui, foi bom partilhar o meu dia-a-dia com este sotaque e foi único poder espreitar o Douro todas as noites da janela do meu quarto.

Dediquei à Invicta muitos destes espaços de sexta-feira, falei da simpatia dos de cá, da forma como vivem tudo intensamente – para o bem e para o mal – e da amabilidade com que recebem os de fora. Mesmo que o fora seja Lisboa. Longe das rivalidades de outrora, contei pelos dedos das mãos as vezes que me chamaram mouro e sempre que isso aconteceu foi em brincadeiras com os amigos que entretanto aqui fiz. Àqueles únicos a quem também chamei tripeiros. E como nos rimos na maioria das vezes. De nós e daquele país pequeno que durante muito tempo insistia em dividir-se, em diminuir-se, em apoucar-se.

Aprendi a andar no trânsito mais acelerado e nervoso do Porto, onde raramente se encontra o fluxo certo – mesmo fora das horas de ponta –, captei os pontos fortes e os fracos de quem aqui vive e conheci cantos da noite onde nunca havia entrado. Brinquei com os hábitos extremos da capital e da Invicta e hoje saio daqui mais descontraído. Sobretudo depois daquela noite em que estava num restaurante e dei por mim a comer um rissol de faca e garfo, enquanto à minha frente o Guilherme, meu colega do Porto, agarrava na carne com as mãos – calma, era entrecosto. Mas mesmo assim...

Como diriam os brasileiros do curso lusófono que frequento, houve coisas ruins, houve choques, houve stresses, houve incompreensões, mas o que é isso quando se recebe um email a dizer “You are the coolest journalist”? Bem sei que foi de uma japonesa sobre quem tinha escrito numa destas crónicas, mas a verdade é que só a conheci porque o ambiente do Porto não deixou ninguém ficar sentado naquele restaurante.

Este Porto tem hoje muitos e bons eventos, já nem falo do Fantasporto ou da Casa da Música, que não para, muito menos do Palácio de Cristal, que até fechado vale a pena visitar. São muitas as conferências e exposições internacionais que a cidade acolhe.

Estou já a contar os dias para Luanda, mas confesso que me apeguei às pontes, aos Aliados e aos Clérigos. E já penso como sentirei saudades de andar “Por ruelas e calçadas/ Da Ribeira até à Foz/ Por pedras sujas e gastas”. E fico a tentar lembrar-me como era aquele “Porto Sentido” do Rui Veloso em que a cidade estava “abandonada” e com “timbre pardacento”. Um saudosismo de uma cidade que, claramente, hoje já não existe.

Recebi muito neste três meses, conheci uma cidade jovem, cheia de garra, onde se come bem e se bebe ainda melhor. Estudei e escrevi muito e, como nem todas as aulas de um MBA são entre quatro paredes, tenho feito vela. É assim que agora me vou do Porto.

P.S. Tenho de dar um agradecimento especial ao Guilherme, à Isabel e à Daniela. Por cada dica, por cada história, pela companhia aqui no Norte.