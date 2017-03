Depois da estreia de sonho, que terminou com um 13.º lugar na Gold Coast, Kikas acabou eliminado na repescagem do Drug Aware Margaret River Pro, a segunda etapa do circuito mundial de surf.

Depois de ter sido afastado na primeira ronda, discutida a três pelo surfista cascalense, o campeão do mundo, John John Florence, e o wildcard Jaboc Wilcox, onde não foi além dos 3,40 pontos (2,83 e 0,57) no sexto heat, o surfista português foi encaminhado para a segunda fase, correspondente à repescagem.

Nada estava perdido tendo em conta as memórias bem recentes e felizes do adversário: o australiano Adrian Buchan.

Um reencontro depois dos dois surfistas terem medido forças no primeiro teste da etapa inaugural que, como todos ainda se recordam, terminou com a vitória de Kikas, o único rookie – surfista a competir pela primeira vez a nível profissional – a passar diretamente para a terceira fase.

Só que desta vez, e apesar da pontuação, o resultado final não foi feliz.

Depois de ter conseguido um 8,57 pontos (em 10 possíveis), onda à qual juntou um 6,93, totalizando 15,50 pontos o luso acabou mesmo por ser afastado pelos 16,50 pontos conseguidos pelo surfista da casa.

O afastamento coloca o luso em 25º lugar em Margaret River, apesar de ter sido entre todos os surfistas eliminados na segunda ronda aquele que fez a maior pontuação.

Resta esperar pela próxima etapa do circuito mundial, onde Frederico Morais irá competir – o Rip Curl Pro Bells Beach, em Bells Beach, Victoria, Austrália, que está agendado entre os dias 12 e 24 de abril.