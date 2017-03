Portugal e a União Europeia: deve e haver no ambiente

Trinta e um anos depois da adesão de Portugal à UE, qual é o balanço em termos ambientais?

Há uma grande diferença entre sair de um clube por vontade própria e não ser admitido, ou pior, ser expulso. O Reino Unido e Portugal já passaram por duas dessas vicissitudes.

Theresa May solicitou anteontem o desquite numa carta em que estabelece, no gerúndio, “a deep and special partnership”, numa adjetivação para lá dos limites do bom senso, mesmo em sede de prosa diplomática. O RU, como Portugal, começou por não querer associar-se às então Comunidades, com a grande diferença de que para tal foi convidado. Mais tarde, como Portugal, mudou de ideias e, como Portugal, teve de esperar bastante tempo pela entrada no clube e de aceitar as suas regras qua tale. Portugal, ao contrário do RU, não quer sair da UE mas, ao contrário do RU, já alimentou os sonhos dos adeptos da expulsão da zona euro a título pedagógico, a antecâmara do abandono da UE.

A formalização do Brexit é um momento propício aos balanços, também os relativos aos Estados ainda membros. Tentemos o ambiente. Trinta e um anos depois da adesão de Portugal, qual é o deve e o haver?

Em matéria de abastecimento de água para consumo humano, tratamento de águas residuais e gestão de resíduos sólidos urbanos, os progressos são extraordinários. A situação de partida era péssima e o cumprimento das metas europeias foi feito em tempo recorde, ainda que com várias derrogações em relação às metas mais ambiciosas, derrogações entretanto caducadas. Para lá dos progressos nos indicadores ambientais, relevam os indicadores em matéria de saúde pública. Para quem já se esqueceu, recordar-se-ão os surtos de cólera resultantes do consumo de águas contaminadas.

Certos passivos ambientais resistiram à recuperação seja porque foram ocultados (deposição sem tratamento de resíduos industriais perigosos), seja porque resultam de fontes difusas e de situações de poluição históricas que tornam muito difícil a responsabilização dos poluidores, seja porque exigem recursos financeiros significativos (o custo do bom estado ambiental dos cursos de água faria empalidecer qualquer responsável pelo Orçamento do Estado).

As coisas correram menos bem nas áreas que não dependem de infraestruturas físicas. A fragilidade da sociedade civil, a captura pelos partidos políticos de certas ONG e a falta de accountability dos decisores políticos levaram a que a concretização dos instrumentos em sede ambiental de acesso à informação, participação nos processos de tomada de decisão e acesso à justiça deixe muito a desejar.

O crescimento económico fez disparar a poluição atmosférica, desde logo a causada pela aposta no transporte rodoviário privado e pela “dieselização” fiscal. Em compensação, a produção de energias renováveis está, finalmente, a libertar-se da subsidiação dos preços.

E, naquelas matérias em que a concretização das boas intenções da UE foi deixada aos Estados-membros, as coisas correram francamente mal. A componente de ordenamento do território falhou redondamente, com uma litoralização excessiva das populações e das infraestruturas e um abandono do interior, deixado para pasto dos incêndios florestais. O cruzamento entre sucessivas e contraditórias camadas aluviais de instrumentos de planeamento e de proteção, umas nacionais (RAN, REN), outras europeias (rede Natura), deixou margem para uma guerra civil entre os diversos níveis de administração (municípios, CCDR, ARH, administração central).

O balanço? Sem a UE, teríamos muito piores indicadores ambientais e, naquilo em que a UE não intervém, os resultados são péssimos. Não é uma fatalidade. É uma constatação.

