Há muitos dias, e não será até exagerado dizer semanas, que o Benfica-FC Porto se disputa em frases, em palavras, em comentários, mesmo em ameaças. Nunca uma rivalidade foi tão bruta, tão doentia. Os anos passam e o confronto mantém-se no nível máximo dos decibéis. Não parece que haja algo a fazer. Só observar com atenção o duelo de políticas e de filosofias.

Amanhã, na Luz, há o jogo e tudo quanto à volta dele repete o movimento de translação. E, sobre o retângulo verde da relva bem tratada, os verdadeiros protagonistas, de quem tantos tentam desviar a luminosidade dos holofotes.

Depois do empate do Benfica em Paços de Ferreira, a décima vitória consecutiva do FC Porto neste campeonato parecia adivinhar-se, fazendo com que os rapazes de Nuno Espírito Santo se deslocassem a Lisboa na frente dessa corrida ombro a ombro que tem sido esta, pelo título. Engano. Um surpreendente engano. O Vitória de Setúbal foi às Antas e não perdeu. Não houve a décima, e os encarnados continuaram com um ponto de vantagem.

Venho escrevendo isso há muitas semanas. Quem chegasse ao clássico no primeiro lugar poderia jogar com dois resultados: a vitória e o empate. E continuar, dessa forma, a comandar. É essa a vantagem do Benfica.

Teorias

Claro que um empate do FC Porto em Lisboa deixará os azuis-e-brancos em plena luta. Confiando, então, que a visita da águia ao outro lado da Segunda Circular, para defrontar o Sporting, se transforme no mais terrível dos pesadelos. E, se ambas as equipas não se libertarem das suas tamanquinhas, o mais certo é o espetáculo dar com os burrinhos na água, como gosta de dizer o povo de Santa Marta de Penaguião a Bolfiar.

Podia desfiar aqui um não mais acabar de teorias que explicassem a enorme probabilidade de o jogo poder descambar numa grandessíssima estucha, como diria o Carlos de “Os Maias”, mas não há espaço nem necessidade e gosto de respeitar a paciência de quem faz o favor de me ler. Uma delas poderia até desenvolver-se em redor da que será, certamente, uma das mais exigentes arbitragens da prova até agora. Ainda que sem recurso a vídeos – que estão a transformar o futebol nesta coisa supremamente ridícula de não valer a pena festejar golos antes de o senhor juiz deitar a sua conveniente vista de olhos ao ecrã da televisão! –, o receio do erro crasso pode tolher os comportamentos do árbitro e respetivos fiscais, tal como tolhe, frequentemente, os dos jogadores. Se assim for, ouviremos um concerto para orquestra e apito que é o primeiro passo para proteger a atuação de quem dirige um embate deste calibre. Esperemos que, acima da egoísta comodidade do senhor de preto – agora até veste de amarelo-torrado e azul-pervinca –, prevaleça a competência e o bom senso...

A interrupção do campeonato para os jogos a sério e a brincar da seleção nacional trouxe para cima da mesa, na minha opinião, a previsível hipótese de estarmos perante o abrandamento de fulgor e moral dos portistas, se é que isso já não aconteceu no final do encontro com o Vitória de Setúbal. De facto, o FC Porto encontrava-se na sua fase mais brilhante da época, com vitórias e exibições supinamente agradáveis e vistosas. A primeira parte desse encontro frente aos sadinos só serviu para o confirmar e, não fosse o abuso do desperdício, o triunfo voltaria a ser esclarecedor, como esclarecedores tinham sido os mais recentes. Entrando o campeonato numa espécie de redoma durante 15 longos dias, a imagem dessa superioridade como que se desvaneceu. O equilíbrio voltou a ser a nota dominante.

Pontos de vista

Por seu lado, o empate do Benfica em Paços de Ferreira não teve muito de surpreendente. A equipa de Rui Vitória vinha exibindo assimetrias que deixavam adivinhar mais um tropeção em qualquer virar de esquina. Uma deficiente capacidade de pressão sobre o adversário e, sobretudo, uma permeabilidade confrangedora nas movimentações defensivas, com muita gente a correr atrás dos opositores apenas com os olhos, faziam crer que o jogo de amanhã se tornasse complicado e carregado de problemas. Ou seja, areia a mais para a camioneta encarnada. Mas, veio a retemperadora paragem. Aproveitou, certamente, o técnico benfiquista para analisar o clássico com a serenidade que raramente se tem quando se vive na vertigem da espuma dos dias. Recuperou, se calhar, alguns dos fisicamente debilitados. E passou, dessa forma, a ter mais argumentos.

Dizem muitos dos observadores que o Benfica tem ficado aquém das expectativas nos jogos contra adversários mais fortes. É um ponto de vista. Mas, se tirarmos da equação a Liga dos Campeões, que é uma atmosfera sem oxigénio para a realidade das equipas portuguesas, reparamos que tem uma vitória caseira sobre o Sporting (2-1) e um empate no covil do dragão (1-1). É outro ponto de vista. E bem mais conveniente para quem quiser analisar o pormenor com óculos de lentes vermelhas.