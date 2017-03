Coimbra será a primeira cidade a recebê-la a 27 de Maio no Convento São Francisco. Um mês depois a 26 Junho, dá um concerto no Teatro Aveirense; a 28 de Junho no Teatro José Lúcio da Silva em Leiria, e Lisboa, para fechar a digressão a 29 de Junho, no Centro Cultural de Belém. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais.

Perez Cruz recebeu, pela segunda vez, um Prémio Goya – o mais prestigiado galardão do cinema espanhol. pela participação enquanto actriz e autora da banda-sonora em "Cerca de tu casa", filme que aborda a perda de alojamento durante a crise de 2008. O filme venceu foi premiado em diversos festivais e o ganhou um Prémio Goya para Melhor Canção Original com "Ai, ai, ai".