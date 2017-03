A ex-líder do PSD Manuela Ferreira Leite critica a postura dos partidos políticos em relação à venda do Novo Banco. "Ninguém está a pensar no país. Estão todos a pensar em satisfazer os seus eleitores", afirmou a ex-ministra das Finanças, no seu comentário na TVI24.

O PSD, após a reunião com o executivo sobre o processo de venda do banco, defendeu que o governo deve procurar o apoio dos partidos à sua esquerda para "suportar as suas escolhas políticas mais importantes". Bloco de Esquerda e PCP são contra a venda do banco que resultou do colapso do BES e prometem bater-se pela nacionalização.

O governo anuncia hoje a solução para o Novo Banco. Manuela Ferreira Leite apelou a que "aquilo que for comunicado seja efectivamente aquilo que se pensa que se vai passar" para "não tornarmos a cair em surpresas".

A ex-ministra das Finanças criticou a troika por ter ignorado os problemas do sector financeiro. "Esteve cá a troika, fizemos imensos sacrifícios, mas esquecemos que existia um sector financeiro, que só por milagre não seria afectado pela situação financeira a nível geral".

Manuela Ferreira Leite confessou ter ficado perplexa por a troika, que "se intrometeu em todos os sectores da nossa vida económica e social", não ter dado atenção à situação do sector financeiro.