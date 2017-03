Quando João Teixeira Lopes, ex-deputado do Bloco de Esquerda, a convidou para ser candidata do Bloco à Assembleia da República, achou que ele “não estava muito bem”. Da cabeça, presume-se. Em 2009, a vida de Catarina Soares Martins era radicalmente diferente e estava longe de sonhar que menos de oito anos depois seria uma das líderes políticas mais influentes do país que ajudou a construir o governo em funções. Não sentiu assim tanto o machismo existente na vida política porque vinha de um meio que diz ser muito pior: o mundo artístico. Vê-se que o empenho em manter o governo em funções é enorme: o Bloco “vai honrar os seus compromissos”, ainda que não tenha havido oportunidade de acabar com a austeridade. O país deve preparar-se para a saída do euro, “mas não é de hoje para amanhã”. Mas se ninguém, da esquerda à direita, acha que o euro está bem, alguém que diga “o rei vai nu”. A antiga atriz ainda vai conseguindo ir ao teatro uma vez por mês. Amanhã estará no Meridional.

Hoje existem muito mais mulheres na política do que havia há 15 anos. Uma mulher na política ainda tem que levar com aquele paternalismo e os olhares condescendentes?

Não há mulher em lado nenhum que não seja confrontada com o paternalismo. Na política também.

A política é mais difícil do que outras áreas? Estou a pensar no teatro, de onde vem.

Hummm. A arte é um mundo em que tradicionalmente os homens são os criativos e as mulheres são ótimas a fazer as coisas práticas.

É um mundo machista?

O mundo artístico é. Nota-se até pela representação dos autores, é quase tudo homens em quase todas as áreas. É muito difícil ser-se mulher no mundo artístico. É um dos mais complicados.

Eu julgava que a política era um dos piores.

Não! Eu desse ponto de vista já vim com bastante experiência (risos).

Então o mundo artístico é pior para as mulheres do que o meio político?

Não sei se é pior. Mas o machismo existe e não é pouco. Agora, acho que há coisas que estão a mudar. Ainda bem que houve uma lei das quotas. E os partidos mudam se decidirem mudar. O Bloco é um partido feminista. Isto quer dizer que o Bloco é imune ao regime patriarcal? Não, não é imune, como é óbvio. Isto quer dizer que não existe nenhum machismo ou paternalismo no Bloco? Não, não é verdade, claro que existe. Combate-se. Reconhece-se o problema, fala-se sobre ele. O Bloco já tinha quotas internas antes das quotas serem lei. Mas continuamos a ter problemas em alguns sítios, do ponto de vista local. Agora, as quotas no Bloco passaram a ser 50/50 em vez de serem um terço. Temos homens e mulheres em percentagens iguais. Isso faz caminho. E há outra questão que é preciso enfrentar: as mulheres não são escolhas dos homens dos partidos. Não podem ser os homens dos partidos a dizerem ‘faltam aqui umas mulheres para completarem quotas’. No Bloco isso já não é assim. Já há mulheres em número suficiente para que as decisões sejam tomadas de forma igual entre homens e mulheres.

Portanto, é possível fazer listas sem aquele paternalismo de ‘vamos pôr aqui umas mulheres que vão tirar lugares aos homens’...

Exato. E disputar áreas políticas. Colocar a Mariana Mortágua na Comissão de Inquérito do BES também foi isso. E acho que foi das melhores coisas que nós fizemos. A Mariana estava cá há muito pouco tempo, era mulher, o mais natural era que fosse para a comissão de inquérito um dos homens que estava no grupo parlamentar. E houve uma decisão – em que fomos solidários eu, João Semedo, Pedro Filipe Soares, o resto do grupo parlamentar. A Mariana Mortágua era boa naquela área, sabia o que fazia. Sim, era muito nova e estava cá há pouco tempo. Mas se não decidimos nunca mais chegamos lá. Portanto, os partidos também tomam decisões se quiserem.

Foi assim: vamos arriscar?

Nunca se sabe como vai correr. Mas a alternativa é fazer as coisas sempre como de costume ou arriscar e as coisas serem melhores.

Leia mais na edição em papel do Jornal i, hoje nas bancas!