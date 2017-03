Saíram furadas as conversações entre Paulo Vistas e o PSD. O independente resolveu concorrer sem o apoio do partido.

"Eu lancei a minha candidatura pelo movimento Independentes, Oeiras mais à Frente a 6 de Março e quero agora esclarecer, face a rumores recentes, que não vou concorrer com o apoio de nenhum partido", afirmou Paulo Vistas ao DN.

Vistas contou ainda ao DN que convidou Isaltino Morais para ser o seu cabeça de lista à Assembleia Municipal de Oeiras, mas o antigo autarca recusou.

"Preciso do apoio de todos os oeirenses. Não rejeito o apoio dos eleitores sociais-democratas, rejeito é concorrer com qualquer sigla partidária", comentou Paulo Vistas ao DN, sublinhando que não descarta o apoio dos sociais-democratas que lhe queiram dar o voto mesmo que não corra com a sigla do partido.

O PSD terá agora de escolher o seu candidato, sendo dado com provável o líder da concelhia de Oeiras, Ângelo Pereira.

A decisão de Paulo Vistas também pode abrir lugar à candidatura de Isaltino Morais, cujo movimento de apoio já recolheu as assinaturas necessárias para que garantir que o ex-autarca pode concorrer como independente se o desejar.

O PSD chegou a sondar Isaltino sobre a possibilidade de uma candidatura, mas a celeuma em torno do ex-autarca que já cumpriu pena de prisão por fraude fiscal e branqueamento de capitais fez gorar a ideia.