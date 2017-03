Pedro Figueiredo passou hoje (quinta-feira) o cut no Open Tazegzout, mas perdeu 20 posições, surgindo agora no 24º lugar, empatado com mais cinco jogadores, com 144 pancadas, a Par do campo de Agadir, em Marrocos.

O jogador do Benfica até começou bem e dobrou os primeiros nove buracos da segunda volta em 1 abaixo do Par, 35 pancadas, perto das 34 de ontem (quarta-feira). Mas o back nine jogado em 5 acima do Par (3 bogeys e 1 duplo) resultaram num cartão de 76 pancadas, 4 acima do Par.

Mesmo assim, “Figgy” está a apenas 2 “shots” do top-10 e o líder, o alemão Nicolai von Dellingshausen, também sentiu mais dificuldades hoje e depois do 64 (-8) de ontem teve de contentar-se hoje com 73 (+1). Tudo é ainda possível para o nº3 de Portugal.

O Open Tazegzout, que termina amanhã, é o último dos seis torneios marroquinos do Pro Golf Tour, uma das terceiras divisões do golfe profissional europeu, circuito no qual Pedro Figueiredo é o nº1 da Ordem de Mérito.