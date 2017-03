Tenório

Marca topo de gama da empresa Cofaco mas bem viva na memória dos portugueses e reconhecida como um produto gourmet em várias partes do mundo. A empresa – que também produz os atuns Bom Petisco, Pitéu e Líder – nasceu em 1961 no Algarve, com sede em Vila Real de Santo António. No início desta década, fruto da escassez de atum nos mares algarvios, a Cofaco desloca-se para o arquipélago dos Açores, local privilegiado de passagem do atum nas suas rotas migratórias através dos oceanos. Continua a apostar na inovação e na diferenciação de produtos conseguindo distinguir-se das empresas concorrentes.

Arcádia

É a mais antiga marca portuguesa de chocolates artesanais. Fundada em 1933 por Manuel Bastos, a empresa já vai na terceira geração da família que continua a assegurar o negócio e principalmente a marca. O negócio com esta nova geração não tem parado de crescer, com a marca a apostar no franchising e em novos conceitos, como o Arcádia Café. A verdade é que os chocolates Arcádia continuam a bater as principais marcas belgas e acabam por entrar nas grandes superfícies em determinadas alturas do ano, como no Natal e na Páscoa com as vendas a dispararem nessas ocasiões.

Restaurador Olex

Um preto de cabeleira loira ou um branco de carapinha? Até hoje o slogan publicitário resiste na memória dos quarentões mais nostálgicos. A marca foi lançada em 1969 pela empresa Couto SA. A fórmula original do restaurador foi descontinuada em outubro de 2005, depois de ter sido proibido o uso de acetato de chumbo, que fazia parte da sua composição. Atualmente é possível encontrar este produto mítico em lojas revivalistas, como na loja A Vida Portuguesa.

Dr. Bayard

Numa pequena fábrica da Amadora são produzidas quatro toneladas de rebuçados todos os dias, mantendo o segredo da receita, composta de açúcar, glucose e mel dissolvidos num chá de plantas medicinais, tão deliciosos como a história que lhes deu origem. Os rebuçados peitorais nasceram em 1949 depois de um refugiado francês, o Dr. Bayard, ter oferecido a fórmula a Álvaro Matias, um comerciante lisboeta, em sinal de gratidão por este o ter acolhido durante a Segunda Guerra Mundial.

Ach.Brito

Foi fundada por dois alemães, em 1887, no Porto, a primeira fábrica nacional de sabonetes e perfumes que, após a Primeira Guerra Mundial, passaria para as mãos portuguesas do colaborador Achilles Alves de Brito. Nos dias de hoje a marca aparece renovada mas apostando na qualidade. A empresa é responsável pelas marcas Ach. Brito e Claus Porto, esta última uma assinatura sinónimo de luxo em sabonetes em todo o mundo. Recuperando as suas embalagens históricas, a empresa usa apenas ingredientes naturais.

Licor Beirão

Um caixeiro viajante de vinhos do Porto passou pela Lousã e apaixonou-se pela filha de um farmacêutico. Naquele espaço era preparado um licor que o rapaz viu como negócio autónomo e em 1929 batizou-o de Licor Beirão. Em 1940, o negócio foi comprado por José Carranca Redondo e apostou fortemente na publicidade ao longo das estradas do país e depois na televisão com estrelas como Tony de Matos. Assim se tornou tão popular que não há hoje quem lhe conteste a apresentação como “o licor de Portugal”. Ainda hoje a garrafa é inconfundível e a a fita é colocada à mão.

Couto

Lançada no mercado em junho de 1932, a pasta Couto “anda na boca de toda a gente” como apregoava a sua publicidade. Da mesma empresa do Restaurador Olex, os dois produtos protagonizaram campanhas publicitárias televisivas memoráveis no mercado nacional. A fórmula da pasta dentífrica foi criada por Alberto Ferreira do Couto, gerente de farmácia, em parceria com um amigo dentista. E tem ainda a particularidade de, ao contrário da concorrência, não ser testada em animais. Situada até há pouco no centro do Porto, a Fábrica Couto especializou-se sempre em produtos de higiene.

Renova

Ficará para a história como a marca que conseguiu tornar sexy um produto “envergonhado” como o papel higiénico. A Renova nasceu como marca em 1818, com a manufatura da primeira folha de papel nas margens do rio Almonda, e está desde 1943 na posse dos atuais proprietários. Atualmente é líder europeia de produtos de grande consumo e tem apostado na investigação, apresentando, desta forma, em produtos originais e inovadores. É o caso, por exemplo, de papel higiénico colorido. Também é frequente ver produtos desta marca nos mais conceituados hotéis e nas mais variadas casas de luxo.

Sanjo

Em 1936, a Empresa Industrial de Chapelaria Lda, conceituada fábrica de chapéus, decidiu apostar no calçado desportivo, lançando as sapatilhas que batizou de Sanjo. Até aos anos 80, os ténis Sanjo calçaram Portugal inteiro, destacando-se nas modalidades de basquetebol e futebol de salão. Em 1996, devido à concorrência estrangeira, a Sanjo encerraria a sua fábrica original, atualmente ocupada pelo Museu da Chapelaria. Mas não é o fim da marca que acaba por ser comprada pela Fersado, regressando ao mercado em 2010.

Sabão Clarim

Desde 1956 que Clarim perfuma a roupa dos portugueses com o seu tradicional sabão em barra. O produto da Sovena, dona do azeite Oliveira da Serra, é fabricado no Barreiro e tem vendas anuais de um milhão de quilos. Cerca de 20% destinam-se à exportação, com Angola, Cabo Verde e Moçambique a encabeçarem a lista de principais clientes. Recentemente renovaram a marca e lançaram novas gamas de produtos – Clarim Azul e Branco.