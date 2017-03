Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, ameaçou recorrer ao Tribunal Europeu caso fique constrangido de exercer livremente a defesa dos direitos do clube.

O presidente dos leões reagiu no Facebook ao castigo por parte do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol: “Podem proibir-me de entrar na zona técnica, de estar nas conferências de imprensa que a Liga organiza, etc, mas não me podem constranger fora do exercício das funções que decorrem dos regulamentos desportivos. Se isto acontecer, irei até às últimas consequências em todas as instâncias, desde os tribunais civis, constitucional e, se for preciso, até ao Tribunal Europeu”.

Para o presidente do Sporting, o direito de se exprimir livremente "não decorre dos regulamentos desportivos, mas sim da Constituição".

A FPF tinha condenado Bruno de Carvalho a uma suspensão de 113 dia por “infrações de lesão da honra e reputação” do anterior presidente do conselho de arbitragem, Vítor Pereira.