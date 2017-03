A China vai proibir as burcas e as barbas “anormais” numa região predominantemente muçulmana, Xianjiang, noticia o jornal The Independent.

Os funcionários governamentais nos aeroportos, estações de comboio e outros locais públicos vão denunciar as mulheres que estejam com a cara coberta à polícia e impedir que entrem no país.

Além disso, as autoridades chinesas vão também proibir o tamanho excessivo das barbas.

Estas medidas têm como objetivo o fim do radicalismo islâmico, mas os grupos de defesa dos direitos humanos contestam as medidas.