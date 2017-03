Um ponto é o que separa Benfica e Porto na liderança da tabela de classificação. Uma distância que pode ver-se alterada já no próximo dia 1 de abril no Estádio da Luz, dia em que as águias recebem os dragões.

Quem não parece temer o adversário é o extremo do Benfica, Toto Sálvio que utilizou a sua conta de instagram para presentear os seus seguidores com um vídeo onde parece bastante motivado para o clássico.

Veja a publicação: