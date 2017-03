O relatório do grupo de trabalho sobre a dívida que junta Governo e BE vai ser apresentado no dia 26 de abril.

Há meses que no grupo havia quem tivesse a expectativa de poder apresentar as conclusões. Mas nunca foi fixada uma data para a conclusão dos trabalhos.

Nunca até agora. Finalmente e depois de por várias vezes haver quem garantisse que o relatório estaria por dias, ficou a saber-se que o documento verá a luz do dia a 26 de abril.

Tal como o i avançou, o secretário de Estado que faz parte do grupo, João Leão, não assinará o documento.

Apesar disso, o Governo fará parte da apresentação pública do documento.

Para já, o documento vai na sua décima terceira versão, mas ainda está em acertos técnicos finais.

Uma coisa é certa: a divergência entre BE e Governo sobre a dívida pública não foi superada.

Apesar de o documento apresentar várias soluções para a reestruturação da dívida, o Governo não alterou a sua posição em relação ao assunto.

António Costa continua a defender que Portugal nunca poderá levantar a questão da reestruturação da dívida de forma isolada na Europa.

O documento que é descrito como muito mais técnico do que político deverá apontar para a insustentabilidade da dívida pública e apresentar cenários para a sua gestão.

Mas nenhuma das soluções apresentadas vinculará o Governo.