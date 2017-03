A Mastercard acaba de lançar um manual de boas práticas para a inclusão financeira das crianças que inclui ainda orientações para que os pais possam promover a autonomia financeira das crianças e para estas possam estar a habilitadas a tomarem decisões e a gerirem as suas despesas de forma responsável.

"Estas novas orientações surgem num momento em que os governos, o setor privado e a sociedade civil têm vindo a duplicar os seus esforços para construir uma sociedade mais inclusiva, que assegure a resposta às necessidades e segurança financeira das gerações futuras. As diversas facetas da inclusão, sejam estas financeiras, digitais e de género, são cruciais para construção de um mundo com oportunidades para todas as pessoas. As crianças serão os futuros adultos e devem ser, por isso, iniciados desde cedo na vida financeira, de uma forma responsável", revela a empresa em comunicado.

O guia pretende, também, ajudar os decisores e os prestadores deste tipo de produtos de instituições financeiras nacionais e internacionais a compreenderem as responsabilidades, especificidades e riscos da exposição dos menores a este mercado. Além de orientar o desenvolvimento de produtos mais seguros e apropriados para os mais novos, procura promover o diálogo entre pais e filhos fomentando uma maior responsabilidade, inclusão e autonomia financeira.

O guia foi criado pela Mastercard em colaboração com a Child & Youth Finance International (CYFI), a ParentPay, a nimbl e a Mirador Digital, e conta com os contributos de um conjunto de organizações do setor financeiro.