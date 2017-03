O Benfica emitiu um aviso na tarde desta quinta-feira: os sócios com bilhete que se desloquem à Luz para o clássico deste sábado, com o FC Porto, só poderão entrar no estádio mediante a apresentação do cartão de associado. "Todos os sócios que adquiriram bilhete para o jogo deverão ser portadores do seu cartão de sócio, bilhete (papel, SMS ou PDF) com as coordenadas do lugar e documento de identificação. Para aceder ao estádio, os sócios deverão ter pelo menos a quota de janeiro de 2017 paga", indicaram as águias em comunicado.

Este alerta surgiu depois do FC Porto ter alertado para a "iminência de graves problemas de segurança", baseando-se na suposta aquisição, por parte de adeptos portistas, de 1700 bilhetes destinados a sócios do Benfica, o que aumenta para cinco mil o número de eventuais espectadores afetos aos dragões.

Na nota publicada no seu site oficial, o Benfica não menciona quaisquer mudanças previstas para a acomodação de mais adeptos do FC Porto, como foi solicitado pela SAD azul e branca. Os encarnados avisam ainda que as portas abrem às 18.30 horas, duas horas antes do início do encontro, e pedem aos adeptos para chegarem o mais cedo possível.