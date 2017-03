A Caixa Geral de Depósitos (CGD) já enviou para comissão de inquérito à recapitalização do banco público a lista com 61 agências que serão encerradas neste processo. Esta lista foi enviada pelo chairman , Rui Vilar, ao Parlamento a 22 de março a pedido da Comissão Parlamentar de inquérito à Recapitalização da CGD e à gestão do banco — mostra que serão encerradas 15 agências no Norte, 13 no centro, 18 na Grande Lisboa e 15 no Sul do país e ilhas, revela o site Observador.

Recorde-se que, o plano de reestruturação da Caixa Geral de Depósitos prevê, no total, o encerramento de entre 180 a 200 agências no mercado doméstico até 2020, de forma a chegar ao final da década com 470 a 490 agências.

Conheça em detalhe as 61 agências que vão encerrar:

Na direção do Norte:

Gualtar São Lázaro Campo-Valongo Ponte da Pedra Pinhais da Foz Termas S.Vicente Santa Quitéria Fontainhas Senhora da Agonia Merelim Lordelo Pedras Rubras Oliveira do Douro Pádua Correia Portas Fronhas

No centro:

São Bernardo Cucujães Atouguia da Baleia Silvares Febres Caranguejeira Pousos Aida Souselas Branca Almeida Universidade de Coimbra (Pólo II) ISPV

Na Direção de Particulares e Negócios de Lisboa:

Quinta das Conchas ISEG Cascais Av. Colares ISEL Universidade Nova Palácio da Justiça Avenida Fontes Pereira de Melo Torres Vedras Sul Sobreiro Curvo Abrigada Merceana Brandoa Pólo da Ajuda Tagus Park Caneças Colinas do Cruzeiro 5 de Outubro (já consumado o encerramento)

A Sul e ilhas: