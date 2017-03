Gastão Elias nº 2 português na modalidade – ténis – é a aposta da organização do maior evento de ténis em Portugal.

A organização do Estoril Open anunciou esta quinta-feira a presença garantida de Elias no evento com a atribuição do primeiro wild card.

Gastão Elias junta-se assim a João Sousa, nº 1 português e 35º no ranking ATP que já tinha confirmado a sua presença no quadro principal.

Estoril Open decorrerá de 29 de abril a 7 de maio.