O governo marcou esta quinta-feira a data das eleições autárquicas para 1 de outubro, como o i já tinha avançado, o dia foi anunciado após a reunião do Conselho de Ministros.

O anúncio da data foi feito hoje pela ministra da Presidência Maria Manuel Leitão Marques.

"O Conselho de Ministros fixou a data de 1 de outubro de 2017 para a realização das eleições gerais para os órgãos representativos das autarquias locais", informou a ministra na conferência de imprensa a seguir à reunião.

A data eleições é marcada pelo governo após audição dos partidos e, no caso das autárquicas, da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP) e a Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE). O primeiro-ministro começou a ouvir as partes esta semana e a sugestão do primeiro dia de outubro foi unânime.