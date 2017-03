O FC Porto alertou esta quinta-feira para os problemas de segurança "graves" que podem advir do facto de adeptos portistas terem, supostamente, adquirido 1700 bilhetes destinados a sócios do Benfica. Por essa razão, os dragões pedem para que o sector destinado aos visitantes seja aumentado no clássico deste sábado na Luz, no sentido de evitar que adeptos do FC Porto fiquem no meio de apoiantes encarnados.

"A ser verdade esta informação, podemos estar na iminência de graves problemas de segurança se o organizador do jogo e as autoridades policiais não prepararem devidamente o encaminhamento e acomodação dos adeptos. Todos os adeptos com bilhetes ou convites terão acesso ao jogo, exceto os que se apresentarem com bilhetes de sócios do Benfica, a quem poderá ser vedada a entrada", pode ler-se num comunicado publicado pelos dragões na sua página oficial.

"Aos espectadores munidos de um título de ingresso válido terá de ser permitida a entrada, sendo provável que a polícia, invocando naturais razões de segurança, os encaminhe para o setor visitante. Acontece que, como todos sabem, os 3.250 lugares do setor visitante serão integralmente ocupados com adeptos do FC Porto, não existindo mais lugares para todos os outros adeptos que eventualmente sejam para aí encaminhados, podendo resultar um problema de sobrelotação, com todos os perigos que a situação acarreta", realçam ainda os azuis e brancos, pedindo ainda para que seja permitido aos seus adeptos "ocupar os lugares antes de o jogo se iniciar".