Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, não esteve presente no dia da inauguração do aeroporto da Madeira – que tem agora o nome de Cristiano Ronaldo – o que levou a que fossem levantados alguns rumores, na imprensa, acerca da sua relação com o irmão estar a passar uma fase menos boa.

No entanto, Katia Aveiro recorreu às redes sociais para desmentir as especulações que têm sido feitas.

“Mano, já te disse o quanto te amo? Orgulho de ti meu pequeno grande homem...”, escreveu a irmã de CR7 na legenda da fotografia que publicou na sua conta do Instagram.

Na imagem, Katia Aveiro surge ao lado de Ronaldo e da namorada, Georgina Rodriguez.